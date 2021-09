Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht nach Busunfall beim Aussteigen

Herford (ots)

(um) Gestern (16.09.), gegen 17:50 Uhr, ereignete sich an der Wiesestraße ein Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligung durch einen Linienbus nicht ausgeschlossen werden kann. An der dortigen Haltestelle stieg eine 53-jährige Frau mit ihren Einkaufstaschen aus dem Bus. Aufgrund bislang nicht geklärter Gründe stürzte die Frau dabei auf den Gehweg und verletzte sich leicht. Der Busfahrer setzte die Fahrt nach dem Ausstieg der Dame in Richtung Innenstadt fort. Eine spätere Kontrolle des Busses erbrachte keinen technischen Defekt von angebrachten Sicherheitseinrichtungen, die einen solchen Unfall vermeiden sollten. Vielmehr ist ein Bus gegen das Anfahren beim Ausstieg von Personen im Moment der geöffneten Türen gesperrt. Es ist dem Fahrer nicht möglich anzufahren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalles, die nähere Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

