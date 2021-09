Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besondere Einsatzlage - Anonymer Anrufer droht Verbrauchermarkt

Bünde (ots)

(um) Die Polizei Herford bewältigte am heutigen Nachmittag eine besondere Einsatzlage an einem Verbrauchermarkt an der Brunnenallee in Bünde Mitte. Gegen kurz vor halb zwei erhielt die Leitung des Verbauchermarktes einen Drohanruf. Ein anonymer Anrufer drohte den Markt sowie die Kunden zu schädigen. Der Täter setzte zudem ein wenige Minuten ab Anruf andauerndes Zeitlimit. Die einschreitenden Polizeibeamten räumten aus Gründen der Gefahrenabwehr die Verkaufsräumlichkeiten innerhalb kürzester Zeit. Zudem setzte die Polizei in der Bewältigung des Einsatzes Diensthunde ein, die Sprengstoff aufspüren können. Die Durchsuchungen aller Markträume verlief negativ. Der Markt konnte normal öffnen und wieder Kundenverkehr zulassen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen am Verbauchermarkt über Personen oder verdächtige Fahrzeuge gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

