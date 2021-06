Polizei Mettmann

POL-ME: Couragierter Zeuge stoppt flüchtigen Ladendieb - Velbert - 2106058

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag (10. Juni 2021) stoppte ein couragierter Zeuge einen flüchtigen Ladendieb auf der Wimmersberger Straße in Velbert. Der Dieb hatte zuvor in einem nahegelegenen Discounter Zigaretten im Wert von circa 370 Euro entwendet. Die Polizei nahm den 30-Jährigen vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 09:50 Uhr beobachtete eine Angestellte eines Discounters an der Wülfrather Straße in Velbert-Tönisheide einen Mann, wie er an dem Zigarettenfach einer unbesetzten Kasse hantierte. Als die Angestellte den Mann ansprach, flüchtete dieser fußläufig über den Parkplatz in Richtung Wülfrather Straße.

Ein 39-jähriger Angestellter verfolgte den Dieb bis zur Wimmersberger Straße. Ungeahnte Unterstützung erhielt er von einem 31-jährigen Kunden, welcher die Szene beobachtet hatte und mit seinem Fahrzeug die Verfolgung aufnahm. Auf der Wimmersberger Straße schnitt er dem flüchtigen Ladendieb den Weg ab und vereitelte somit seine weitere Flucht. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei hielt der 31-jährige Kunde, gemeinsam mit dem 39-jährigen Angestellten, den Ladendieb fest.

Die Polizei nahm den 30-jährigen polizeibekannten Mann vorläufig fest und brachte ihn zur Polizeiwache Velbert. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 30-Jährige entlassen. Die 44 Schachteln Zigaretten, die der Dieb auf seiner Flucht zurückgelassen hatte, verblieben in dem Discounter.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell