Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mazda-Besitzer ertappt Dieb auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Auf frischer Tat ertappte ein 22-jähriger Mazda-Besitzer am gestrigen Dienstagabend einen Mann, der in sein unverschlossenes Auto eingestiegen war und dort nach Wertsachen suchte. Beim Versuch des 30-Jährigen, mit erbeutetem Bargeld aus dem Mazda zu flüchten, schnappte ihn der Besitzer und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der in Kassel wohnende Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Wie der 22-Jährige aus Kassel den hinzugeeilten Polizisten des Reviers Süd-West berichtete, hatte er sein Auto gegen 20:10 Uhr in der Straße "Im Windenfeld" abgestellt und dabei vergessen, den Wagen abzuschließen. Als er nur wenige Minuten später zurückkehrte, entdeckte er den Mann in seinem Mazda, der angesichts des nahenden Autobesitzers schnell ausstieg und Fersengeld gab. Dabei rutschte der alkoholisierte 30-Jährige allerdings aus, sodass der Mazda-Besitzer ihn festhalten konnte, bis die Streife hinzukam. Die Durchsuchung des Festgenommenen, bei dem ein Atemalkoholtest rund 2 Promille zum Ergebnis hatte, förderte das aus dem Auto fehlende Geld zutage. Die Polizeibeamten brachten den 30-Jährigen anschließend zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeigewahrsams. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

