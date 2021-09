Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wahlplakate beschädigt und Parteien verunglimpft (16.09.2021)

Donaueschingen - Bad Dürrheim (ots)

Unbekannte haben mehrere Wahlplakate von Parteien in Bad Dürrheim und Donaueschingen beschädigt. In Bad Dürrheim beschädigten sie mehrere Plakate, die auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße, auf der Scheffelstraße sowie auf der Salinenstraße hingen. In Donaueschingen besprühten Täter Wahlplakate auf der Stadion- und Fürstenbergstraße mit Farbe und malten teilweise Nazi-Symbole darauf. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

