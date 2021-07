Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210712 - 0837 Frankfurt-Bundesautobahn 661: Unbekannter überschüttet Blitzer-Anhänger mit schwarzer Farbe - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (11.-12.07.2021) wurde ein Enforcement Trailer der Frankfurter Polizei mit schwarzer Farbe übergossen. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich die Tat zwischen 21.00 Uhr und 02.45 Uhr zugetragen. In diesem Zeitraum hat eine Person bzw. habe mehrere Personen einen Enforcement Trailer, welcher auf der A661 in einem Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Frankfurt Friedberger Landstraße und Frankfurt-Ost in Fahrtrichtung Egelsbach stand, mit schwarzer Farbe überschüttet. Der Blitzer ist dadurch nicht mehr funktionsfähig. Beim Überschütten des Anhängers, traf die Farbe zum Teil auch die angrenzende Einrichtung der Autobahnmeisterei.

Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter/den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-64600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell