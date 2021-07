Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210712 - 0835 Frankfurt-Gallus: Streit mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht versetzte die Erstmeldung über einen mit einem Messer bewaffneten Mann, der Passanten angreifen würde, die Frankfurter Polizei in Alarmbereitschaft und löste einen Großeinsatz aus. Glücklicherweise stellte sich der Sachverhalt dann als weitaus harmloser heraus.

Gegen Mitternacht rollte das Großaufgebot der Polizei in die Mainzer Landstraße. Schnell zeichnete sich ab, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gehandelt hatte, von dem einer mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll. Durch Zeugen wurde den Beamten ein Hinterhof in der Krifteler Straße herausgedeutet, in den die beteiligten Personen geflüchtet waren. Den Fahndern gelang es schnell, die Wohnung zu lokalisieren, in der sich die Gesuchten aufhielten. Von Lautsprecherdurchsagen begleitet betraten die Einsatzkräfte schließlich die Wohnung, nahmen einen Tatverdächtigen fest und stellten die Personalien der anderen Anwesenden fest.

In der Folge klärte sich dann auch der zugrundeliegende Sachverhalt auf. Der 26-jährige Tatverdächtige und ein 28-jähriger gerieten in Streit, bei dem lautstark gebrüllt wurde und bei dem der 26-Jährige zusätzlich mit einem Messer herumfuchtelte. Dabei erwischte er seinen Kontrahenten und verletzte ihn leicht mit einem Schnitt im Finger. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

