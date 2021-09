Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in Gewächshaus ein - Tomaten entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 56-jähriger Herforder stellte am Freitag (17.9.), um 15.00 Uhr fest, dass bisher Unbekannte ein Loch in den Maschendrahtzaun seiner Kleingartenparzelle geschnitten haben. Nachdem der Mann innerhalb der Parzelle, die zu einer Kleingartenanlage an der Hermannstraße gehört, nach dem Rechten sah, fand er zudem Beschädigungen an seinem Gewächshaus vor: Der oder die unbekannten Täter haben Scheiben des Gewächshauses demoliert und dann mehrere erntereife Tomaten aus dem Inneren entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Hermannstraße oder des angrenzenden Geh-/Radweges entlang der Aa etwas Auffälliges beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell