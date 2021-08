Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin abgelenkt.

Halver (ots)

Seniorin bestohlen

Am gestrigen Dienstag, 24.08.2021, gegen 17:20 Uhr, wurde eine 72-jährige Halveranerin in einem Supermarkt an der Volmestraße bestohlen. Die Geschädigte wollte im Bereich der Backwaren etwas herausnehmen, als sie von zwei unbekannten Damen bedrängt wurde. Zu dieser Zeit hatte sie ihre Geldbörse in ihrem Einkaufskorb, welchen sie im Einkaufswagen stehen hatte. Die Damen entfernten sich unmittelbar nach dem Kontakt mit der Seniorin und an der Kasse stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die beiden Personen können von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Person 1: - Weiblich - Braunes Haar mit blonden Strähnchen - Rosafarbene Kleidung

Person 2:

- Weiblich - Dunkles Haar - Dunklerer Hauttyp - Schwarze Hose Sachdienliche Hinweise zu den Diebinnen nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell