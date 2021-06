Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Unfall mit E-Scooter-Fahrerin - beteiligte Fußgängerin und Ersthelfer gesucht

Mannheim-Neuhermsheim (ots)

Eine bislang unbekannte Frau lief am Donnerstag gegen 10:30 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle Gerd-Dehof-Platz auf den angrenzenden Radweg und übersah hierbei eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Personen, infolgedessen die Frauen zu Boden stürzten. Ein unbekannter Ersthelfer eilte sofort zur Hilfe. Noch bevor die Unfallbeteiligten ihre Personalien austauschen konnten, entfernte sich die Fußgängerin in unbekannte Richtung. Die 25-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde aufgrund einer Fußverletzung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Schaden entstand nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet die am Unfall beteiligte Fußgängerin sowie den Ersthelfer sich unter der Tel.: 0621 174 3310 zu melden.

Beschreibung der Fußgängerin:

ca. 50 Jahre alt, schlank und kurze, rotgefärbte Haare. Sie trug ein schwarzes Kleid mit einem weißen T-Shirt darunter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Frau am rechten Arm ebenfalls leicht verletzt haben.

Zu dem Ersthelfer liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell