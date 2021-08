Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Unfallfahrerin

Iserlohn (ots)

Am Montag, 23.08.21, um 8.15 Uhr, kam es aufgrund einer Vorfahrtsverletzung im Einmündungsbereich Hembergstraße/Immermannstraße zu einem leichten Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Frauen unterhielten sich vor Ort. Obwohl das vordere Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs abgefallen war, glaubte man übereinstimmend, es sei kein Sachschaden entstanden. Die Frauen trennten sich, ohne die Personalien auszutauschen. Im Nachhinein wurde am anderen beteiligten Fahrzeug (schwarzer 1er BMW) doch ein Unfallschaden festgestellt. Zeugen des Unfalls bzw. die Fahrerin des größeren, dunklen Pkw (möglicherweise ein Geländewagen) werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02371-9199-0 oder -7106 in Verbindung zu setzen.

