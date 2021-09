Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Polizei ermittelt Fahrer

Enger (ots)

(jd) Ein Anwohner der Meller Straße wachte in der vergangenen Nacht (22.9.) um 2.18 Uhr durch einen lauten Knall auf. Der Mann ging daraufhin zum Fenster und sah einen stark beschädigten, am Straßenrand geparkten Ford sowie einen ebenfalls beschädigten Mercedes, der sich zunächst unmittelbar neben dem Ford befand und dann Richtung Spenge davon fuhr. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer die Meller Straße in Richtung Ortsausgang und kam dann kurz hinter der Einmündung Dornbuschweg nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Ford, der dadurch auf den Gehweg geschoben wurde. Die Beamten stellten vom Unfallort Richtung Spenge führend eine Schleifspur auf der Fahrbahn fest. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief positiv und die Beamen stellten, etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt, an einem Mercedes massive Beschädigungen sowie ausgelöste Airbags fest. Der rechte, vordere Reifen des Mercedes hatte sich von der Felge gelöst und unter dem Auto befand sich eine Öllache. Vor Ort trafen die Beamten einen 67-jährigen Mann aus Enger an, der zunächst angab, nicht mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Die Gesamtumstände der Eintreffsituation deuteten jedoch darauf hin, dass der Mann den Mercedes gefahren hat. Da die Beamten im Atem des Mannes Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der diese Annahme bestätigte. Auf der Polizeiwache Bünde wurden dann zwei von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutproben entnommen. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstand, wurden sichergestellt. Die Feuerwehr Enger säuberte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell