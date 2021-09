Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Unbekannte entfernen Dachziegel

Herford (ots)

(jd) Der Alarm eines Verbrauchermarktes an der Elverdisser Straße löste am Dienstag (21.9.) gegen 22.55 Uhr aus: Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar Ziegel vom Dach des Marktes entfernt, um sich so Zugang zu dem Zwischenboden des Gebäudes zu verschaffen. Von dort aus versuchten sie in den Verkaufsraum zu gelangen. Mutmaßlich gestört durch den ausgelösten Alarm haben der oder die unbekannten Täter das Gebäude wieder verlassen. Die Auswertung der hierbei hinterlassenen Spuren sowie die Sichtung des Videomaterials der Überwachungskameras dauern noch an. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die in den späten Abendstunden am Dienstag etwas Auffälliges im Bereich der Elverdisser Straße gesehen haben, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

