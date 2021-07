Polizei Hagen

POL-HA: Rosen aus Garten gestohlen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwoch (07.07.2021) rief ein 85-Jähriger die Polizei in die Selbecker Straße. Er hatte kurz zuvor festgestellt, dass aus seinem Garten hinter dem Haus mehrere Rosen gestohlen wurden. Die Sträucher waren zuvor zwei Meter hoch gewachsen und mit Blütenköpfen versehen. Die Polizisten stellten fest, dass die Pflanzen glatt abgeschnitten und nun nur noch halb so hoch waren. Der Hagener erinnerte sich während der Anzeigenaufnahme an einen Vorfall vom Montag (05.04.2021). Dort hielt gegen 04:00 Uhr ein PKW in der Nähe des Hauses. Eine korpulente, blonde und langhaarige Frau ging von dem Auto in Richtung des Hauses des 85-Jährigen. Ein paar Minuten später ging sie mit einem Gegenstand unter dem Arm wieder zurück. Zeugenhinweise zum Vorfall werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell