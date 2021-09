Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Spezial-Kamera einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ausgebaut

Löhne (ots)

(um) Gestern (23.09.), gegen 23:21 h, bemerkte eine Polizeistreife in Löhne eine beschädigte Geschwindigkeitsmessanlage in der Lübbecker Straße. Die bislang unbekannten Täter hatten das dortige Gehäuse der Anlage, welches mit einem massiven Schloss gesichert ist, gewaltsam öffnen können. Aus dem Inneren des sog. "Starenkasten" entwendeten die Täter eine Spezialkamera. Die Kamera ist mit hochwertiger Technik ausgestattet und für normale Zwecke unbrauchbar. Der Schaden wird mit mindestens 40.000.- Euro angenommen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

