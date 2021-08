Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Fahrraddiebstahl, Eigentumsverhältnis nicht geklärt

Greven (ots)

Am Mittwoch (09.06.), gegen 21.20 Uhr, erhielt die Polizei in Greven Kenntnis von einem Fahrraddiebstahl. Nach vorausgegangenen Ermittlungen waren zwei Jungen aus Greven im Alter von 13 und 14 Jahren auf der Polizeiwache erschienen. Der 13-Jährige gab an, gegen 19.20 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad auf der Münsterstraße im Bereich der Hausnummer 20 gefunden zu haben. Er sei aufgestiegen und mit dem Rad davon gefahren. Bei dem Rad handelt es sich um ein auffälliges schwarz blaues Mountainbike. Bislang ist es nicht gelungen, das Rad dem rechtmäßigen Eigentümer wieder auszuhändigen. Die Polizei wendet sich deshalb an die Öffentlichkeit mit der Bitte um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die das Fahrrad wiedererkennen oder sonstige Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell