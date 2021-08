Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für eine Körperverletzung am Ebertplatz gesucht

Düren (ots)

Am Sonntag wurde eine 43 Jahre alte Frau von einer Unbekannten mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 19:00 Uhr hielt die Frau sich am Dürener Friedrich-Ebert-Platz auf, als sie, ihrer Aussage nach, von einer weiblichen Person provokant angesprochen wurde. Als sie in gleicher Art und Weise antwortete, schlug die Unbekannte der 43-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht und flüchtete dann in Richtung Kölner Landstraße.

Die Betroffene beschrieb die Täterin wie folgt:

- süd-osteuropäischer Phänotyp - schwarze, lange Haare - kräftige Statur - bekleidet mit einem rosa T-Shirt und einem schwarzen Minirock

Sollten Sie Zeuge oder Zeugin der beschriebenen Tat gewesen sein oder sollten Sie Hinweise auf die gesuchte Frau haben, dann melden Sie Ihre Hinweise bitte unter der 02421 949-6425 auf der Leitstelle der Polizei Düren

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell