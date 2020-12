Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer in der Wilhelmstraße

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bereits am Donnerstagabend, 24.12.2020, meldete ein Zeuge der Polizei, dass drei Jugendliche eine Fensterscheibe eines geschlossenen Restaurants an der Einmündung Wilhelmstraße und Friedrich-Verleger-Straße eingeworfen hätten. Als Streifenbeamte auf die Tatverdächtigen trafen, sprang ein Jugendlicher auf die Motorhaube des Polizeifahrzeugs.

Gegen 22:20 Uhr erkannten Polizeibeamte in der Wilhelmstraße drei Jugendliche, auf die die Beschreibung des Anrufers zutraf. Während der Streifenwagen ausrollte, lief einer der Tatverdächtigen auf das Auto zu, sprang auf die Motorhaube und schrie herum. Nach dem Sprung versuchte er den Fahrer am Aussteigen aus dem Streifenwagen zu hindern, in dem er gegen die sich öffnende Tür trat. Seine Begleiter gingen auf die Polizisten zu und schrien sie ebenfalls an. Keiner aus dem Trio reagierte auf die mehrfachen Ansprachen der Beamten.

Als sich der aggressive Jugendliche schnell in Richtung Jahnplatz entfernen wollte, nahmen die Polizisten den 18-Jährigen Bielefelder in Bodenlage vorläufig fest. Sie erstatteten Anzeige wegen der Sachbeschädigung, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Sein 17- und sein 19-jähriger Bielefelder Begleiter sind Tatverdächtige zu der Sachbeschädigung an dem Restaurantfenster. Zudem war der 17-Jährige bei der Polizei als vermisst gemeldet. Ein Erziehungsberechtigter holte ihn ab. Die Motorhaube des Streifenwagens war leicht verzogen.

