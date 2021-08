Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Linnicher Getränkemarkt

Linnich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in einen Getränkemarkt auf der Jülicher Straße ein und erbeuteten unter anderem Bargeld. Die Diebe entkamen unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Täter verschafften sich über zwei Fenster, die sie zerstörten, Zugang zu dem Markt. Im Inneren des Verkaufsraumes erbeuteten sie diverse Spirituosen und Tabakwaren. Dann drangen sie in den Büroraum ein, wo sie Bargeld an sich nahmen, bevor sie das Firmengebäude unerkannt wieder verließen. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, sie hätten gegen 23:30 Uhr verdächtige Geräusche vernommen, gesehen hätten sie jedoch niemanden. Entdeckt wurde der Einbruch dann am Freitagmorgen gegen sieben Uhr.

Sollten Sie in der Nacht vom 12. auf den 13.08.2021 im Bereich der Jülicher Straße in Linnich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dann melden Sie diese bitte unter der Rufnummer 02421-949-6425 der Leitstelle der Polizei Düren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell