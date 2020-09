Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überwachung Durchfahrtsverbote

Busenberg und Rumbach (ots)

Aufgrund von Anliegerbeschwerden wurden gestern Nachmittag sowohl in Busenberg als auch auf der L 478 zwischen Rumbach und Schönau das jeweils geltende, baustellenbedingte Durchfahrtsverbot überwacht. In Rumbach konnten während einer 30-minütigen Kontrollzeit drei Verstöße, in Busenberg während einer einstündigen Kontrollzeit 8 Verstöße festgestellt werden. |pidn

