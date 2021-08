Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Autos, Täter auf frischer Tat ertappt, Suche nach Eigentümern von Gegenständen

Rheine (ots)

Auf frischer Tat ertappt: Zwei junge Männer und eine Frau sind in der Nacht zu Montag (16.08.21) von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie im Bereich Nadigstraße in Dorenkamp aus mehreren Autos Gegenstände und Bargeld stahlen. Die hinzugerufene Polizei nahm die drei Personen mit auf die Wache. Ein Zeuge hatte in der Nacht einen lauten Knall gehört und daraufhin aus seinem Schlafzimmerfenster geschaut. Er erblickte drei Personen, die auf verdächtige Weise an einem geparkten Pkw, einem Renault Laguna, zugange waren. Eine der Personen - die Frau - ging dann weiter zu einem Mercedes. Als der Zeuge die Personen ansprach, entfernten sich diese zu Fuß in nebenliegende Straßen. Eine weitere Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, waren die drei Beschuldigten noch vor Ort. Die zwei Männer sowie die Frau flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnten sie gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei nahm die Männer und die Frau zur Feststellung der Personalien mit auf die Wache. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die Beschuldigten an dem Morgen aus drei unverschlossenen Autos Bargeld und Gegenstände gestohlen haben. Bei drei sichergestellten Gegenständen - einem Etui mit Werkzeug, einem Fernglas und einem Regenschirm - sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Besitzern. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215. Die Ermittlungen im Fall dauern an.

