Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Zum Schulstart den Fahrradhelm nicht vergessen

Steinfurt (ots)

Nach den Sommerferien starten am Mittwoch (18.08.) wieder die Schulen im Kreis Steinfurt. Für viele Schülerinnen und Schüler beginnt dabei ein neuer Schulabschnitt. Sie lassen die Grundschule hinter sich und gehen auf eine weiterführende Schule. Leider beobachtet die Polizei zum Schulstart besonders bei diesen Schülerinnen und Schülern, dass sie keinen Fahrradhelm mehr tragen. Oft bekommen die Polizisten wie auch die Eltern zu hören: "Das ist total peinlich, keiner aus meiner Klasse trägt mehr einen Helm". Oder: "Ich bin doch kein Kleinkind mehr, ich passe schon auf beim Fahrradfahren." Allerdings: Radfahrer können auch unverschuldet einen Unfall haben. Die Kreispolizei Steinfurt möchte das anhand von drei Beispielen aus dem Kreisgebiet deutlich machen. Der 10-jährige Luke zum Beispiel ist beim Überqueren eines Kreisverkehrs von einem Auto angefahren worden. Luke wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Obwohl seine Mitschüler ihm oft gesagt haben, es sei "uncool", einen Helm zu tragen, fährt Luke nie ohne Fahrradhelm. Ohne diesen hätte sich Luke sicherlich schwerer verletzt. Die 11-jährige Amy ist ebenfalls unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Sie fuhr mit ihrem Rad bei Grün über eine Ampelkreuzung, als sie ein Autofahrer frontal erwischte. Amy schleuderte auf die Motorhaube und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos. Der Notarzt an der Unfallstelle sagte den Eltern, dass Amys Fahrradhelm ihr wohl das Leben gerettet habe. Die 10-jährige Marie trug ebenfalls einen Helm, als sie mit ihrem Skateboard in ihrer Wohnsiedlung unterwegs war. Ein rückwärtsfahrender Lieferwagen erfasste Marie. Sie wurde von dem Wagen überrollt und schwer verletzt. Auch sie verdankt ihr Leben wohl dem Helm, wie starke Beschädigungen und Reifenabrieb an ihrem Helm bewiesen. All diese Beispiele zeigen: Das Tragen eines Fahrradhelms verhindert keine Unfälle, kann aber auf jeden Fall schwere Verletzungen vermeiden. Daher appelliert die Kreispolizei Steinfurt zum Schulstart an alle Kinder und Eltern: Fahren Sie immer mit Helm! Es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Allen Schülerinnen und Schülern im Kreis Steinfurt wünscht die Polizei einen guten und unfallfreien Start in das neue Schuljahr.

