Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210309-3: Polizei beschlagnahmt Drogen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten konnten im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am frühen Morgen durch einen Zufallsfund verschiedene Substanzen feststellen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Am Dienstagmorgen (09. März) gegen 4:30 Uhr fuhren Einsatzkräfte der Polizei in eine Wohnung im Birkenweg, nachdem in einem vorausgegangenen Notruf ein Randalierer gemeldet wurde. Vor Ort nahmen die Beamten Cannabisgeruch und eine offene Dose mit grünlichen Knospen wahr. Der 48-jährige Beschuldigte willigte einer Wohnungsdurchsuchung ein.

Die Polizisten stellten nach der Durchsuchung verschiedene Behältnisse sicher, in denen sich Betäubungsmittel befanden. Bei den Drogen handelte es sich offensichtlich um Cannabis und Amphetamine. Der Beschuldigte muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten. (ds)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell