Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Bad DürkheimBad Dürkheim (ots)

Am 08.11.2020 gegen 03:30 Uhr wurde der Fahrer eines Rollers in der Kanalstraße in Bad Dürkheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Neben dem Zustand des Rollers wurde die Fahrtauglichkeit des 36-jährigen Fahrers überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,84 Promille und lag somit über dem maximal erlaubten Wert von 0,49 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde daraufhin ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Da der Fahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss er sich neben dem Verstoß der Trunkenheitsfahrt auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

