POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Betrunkener LKW-Fahrer auf der Rastanlage

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am frühen Sonntag Morgen gegen 00.30 Uhr einen 45-jährigen LKW-Fahrer aus Osteuropa fest, als dieser auf der Rastanlage Wonnegau-West zu seinem LKW schwankte. Der augenscheinlich erheblich betrunkene LKW-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Pause. Im Führerhaus konnten diverse leere Bierdosen festgestellt werden. Um die Weiterfahrt zu verhindern, wurde an dem LKW eine Parkkralle befestigt, die erst nach nachgewiesener Ausnüchterung entfernt wird.

