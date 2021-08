Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht, schwarzer VW Touran angefahren

Hopsten (ots)

Am Montag (16.08.2021) in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.33 Uhr wurde auf der Schapener Straße 4, auf dem dortigen Lidl Parkplatz, ein geparkter schwarzer VW Touran beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen zwei weiteren geparkten Fahrzeugen abgestellt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der hinteren linken Tür eine deutliche Beschädigung fest, die aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Fahrzeugtür stammt. Offensichtlich wurde eine Fahrzeugtür gegen die Tür des VW Touran geschlagen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591 - 4315.

