Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Unbekannte entwenden Schmuck

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Freitag (24.9.) bemerkte eine 50-jährige Frau aus Rödinghausen gegen 23.30 Uhr, dass diverser Schmuck aus ihrem Haus fehlte. Gemeinsam mit ihrem 51-jährigen Ehemann hatte sie um etwa 17.30 Uhr ihr Einfamilienhaus an der Hindenburgstraße verlassen und Türen und Fenster geschlossen. Bei ihrer Rückkehr stellten die Bewohner dann fest, dass aus mehreren Räumen im Haus Silber- und Goldschmuck entwendet worden war. Der Wert der Stücke liegt bei rund 5000 Euro. Wie sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu dem Haus verschafft haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Bereich der Hindenburgstraße am Freitag Abend etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell