Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer fährt in Beifahrertür - Unfallbeteiligter oder Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(jd) Die Polizei Herford bittet um Mithilfe im Falle eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Donnerstag (23.9.) ereignet hat. Ein 66-jähriger Bünder fuhr mit seinem Fiat um 10.30 Uhr auf der Holzhauser Straße in Richtung Hansastraße. Gleichzeitig fuhr ein etwa 18 Jahre alter Radfahrer auf dem angrenzenden Bürgersteig in gleicher Richtung. Kurz hinter der Einmündung zur Ravensberger Straße fuhr der Radfahrer auf Höhe eines Zebrastreifens unvermittelt und ohne nach hinten zu sehen auf die Fahrbahn. Da sich der Fiat zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe befand, stieß der Radfahrer in die Beifahrertür des Autos. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der bisher Unbekannte auf die Fahrbahn. Der 66-Jährige hielt sein Auto an und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers, der nach erstem Bekunden unverletzt blieb. Auf den Schaden am Pkw aufmerksam gemacht, verließ der bisher unbekannte Radfahrer jedoch den Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Schaden am PKW liegt bei rund 2500 Euro. Der Radfahrer ist etwa 180cm groß, hat dunkle kurze Haare, ist schlank und trug zum Unfallzeitpunkt einen dunkelblaue Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt. Der Radfahrer oder Zeugen, die Angaben zu dieser Person machen können, wird gebeten, sich umgehend beim Verkehrskommissariat unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell