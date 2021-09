Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bünder beschädigt Wahlplakat - Polizei ermittelt angetrunken Autofahrer

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (25.9.) beobachtete ein Anwohner der Straße Hengsthorst einen Renault, der um 17.45 Uhr unmittelbar neben einem Wahlplakat anhielt. Der Fahrer des Fahrzeugs stieg aus, nahm das Wahlplakat ab und zerriss es. Da sich der Bünder das Kennzeichen merkte und eine Personenbeschreibung abgeben konnte, suchten die verständigten Polizeibeamten die Halteradresse des Renaults in Bünde auf. Dort trafen sie auf einen 36-jährigen Mann, in dessen Atem die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen. Der Mann lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab und machte widersprüchliche Angaben dazu, wie er vom Tatort nach Hause gekommen sei. Die Beamten brachten den Mann, der sich während des Einsatzes teilweise aggressiv und unkooperativ verhielt, zur Bünder Wache. Dort wurden ihm zwei Blutproben entnommen und das Führen von fahrerlaubnispflichten Fahrzeugen untersagt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

