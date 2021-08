Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektrofahrrad vor Sporthalle entwendet

Gronau (ots)

Ein weiß lackiertes Damen-Pedelec vom Typ Gazelle Ultimate T10 HMB mit schwarzem Gepäckträger haben Unbekannte in Gronau gestohlen. Das Rad hatte verschlossen vor einer Sporthalle an der Brändströmstraße gestanden. Dort kam es am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 20.45 Uhr zu der Tat. Die Kripo in Gronau bittet unter Tel. (02562) 9260 um Hinweise.

