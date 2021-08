Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Motorradfahrer schwer verletzt

Südlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwoch in Südlohn bei einem Unfall zugezogen. Der 72-Jährige war gegen 07.35 Uhr auf der Südlohner Straße aus Richtung B525 in Richtung Borkener Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Vredener aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell