Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung durch Farbsprayer

Borken (ots)

Durch Schmierereien haben Unbekannte im Bereich einer Schule in Borken an mehreren Stellen Sachschäden angerichtet. Betroffen ist eine Einrichtung an der Josefstraße. Mit Farbe besprüht haben die Täter im direkten Umfeld ein Hinweisschild, ein Trafohäuschen neben einem Parkplatz, ein technisches Nebengebäude, ein Einfahrtstor und einen Fahrradunterstand. Das Geschehen hat sich zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, abgespielt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

