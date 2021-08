Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Führerschein Fehlanzeige

Borken (ots)

Der Fahrer eines Motorrollers hat sich am Mittwoch in Borken eine Strafanzeige eingehandelt. Ein Polizeibeamter hatte beobachtet, wie der Mann am Morgen auf der Straße Landwehr unterwegs war - und das offensichtlich deutlich schneller als mit 25 km/h. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 32-Jährige bei der Kontrolle nicht vorweisen. Der Beamte stellte das Fahrzeug sicher und leitete ein Strafverfahren ein, ebenso gegen den Halter des Fahrzeugs.

