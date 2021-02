Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH

Unfallgeschehen im Bereich der Polizeidirektion Lübeck

Lübeck (ots)

Durch den ungewöhnlich starken Schneefall im Kreis Ostholstein und in der Hansestadt Lübeck kam es seit gestern Nachmittag (09.02.2021) zu mehreren wetterbedingten Polizeieinsätzen und Verkehrsunfällen. Im Folgenden geben wir eine Übersicht über das Einsatzgeschehen im Einzugsgebiet der Polizeidirektion Lübeck.

Übersicht für den Kreis Ostholstein:

1. Am 09.02.2021 gegen 15:20 Uhr fuhren sich mehrere Fahrzeuge auf der Kreisstraße 50 zwischen Gruberhagen und Dahme fest.

2. Am 09.02.2021 gegen 15:25 Uhr fuhren sich zwei Lkw in der Eutiner Straße in Neustadt i.H. fest und konnten mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden.

3. Am 09.02.2021 kam es gegen 16:10 und 16:30 Uhr zu zwei Glätteunfällen ohne Personenschaden mit jeweils zwei beteiligten Pkw in Scharbeutz.

4. Am 09.02.2021 ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Abschleppfahrzeug und einem Pkw in Neukirchen. Es wurde niemand verletzt.

5. Am 09.02.2021 ist ein Pkw gegen 17:20 Uhr auf der Bundesstraße 76 in Timmendorfer Strand in einen Graben gerutscht. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

6. Am 09.02.2021 ist ein Pkw gegen 17:45 Uhr in Ahrensbök von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es wurde niemand verletzt.

7. Am 09.02.2021 fuhr in Ratekau ein Verkehrsteilnehmer gegen 19:00 Uhr gegen einen Verteilerkasten und blieb dabei unverletzt.

8. Am 09.02.2021 verunfallte gegen 19:25 Uhr ein Pkw auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn zwischen den Anschlussstellen Sereetz und Ratekau. Der Fahrer blieb unverletzt.

9. Am 10.02.2021 kam gegen 05:30 Uhr ein Pkw von der Kreisstraße 42 zwischen Großenbrode und Lütjenbrode ab und fuhr gegen einen Baum. Die Türen des Wagens mussten durch die Feuerwehr geöffnet werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

10. Am 10.02.2021 kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Bad Schwartau. Es wurde niemand verletzt.

11. Am 10.02.2021 kam es gegen 06:40 Uhr in Neustadt i.H. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor, der als Räumfahrzeug im Einsatz war, und einem Pkw. Dabei sind keine Personen zu Schaden gekommen.

Übersicht für die Hansestadt Lübeck:

1. Am 09.02.2021 drehte sich ein Pkw gegen 18:45 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn in Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum und touchierte die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt.

2. Ein weiteres Fahrzeug drehte sich auf der A 1 in Fahrtrichtung Fehmarn gegen 19:30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Lübeck-Moisling. Es kam zu keinem Sach- oder Personenschaden.

3. Am 09.02.2021 fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen 20:00 Uhr im Gneversdorfer Weg in Travemünde gegen eine Verkehrsinsel. Es wurde niemand verletzt.

4. Am 09.02.2021 fuhr sich gegen 22:00 Uhr ein Linienbus in der Mecklenburger Straße Lübeck-Schlutup fest und blockierte zunächst die Fahrbahn. Er konnte sich im weiteren Verlauf aus eigener Kraft befreien.

5. Am 10.02.2021 kam es gegen 07:25 Uhr im Fahlenkampsweg und gegen 07:35 Uhr in der Krempelsdorfer Allee zu zwei Verkehrsunfällen zwischen Pkw und Linienbussen. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell