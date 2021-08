Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Katalysator abmontiert

Gescher (ots)

Diebe hatten es am Mittwoch in Gescher auf den Katalysator eines Autos abgesehen. Die Täter montierten ihn von einem Mercedes ab, der auf einem Pedlerparkplatz an der B525 nahe der Auffahrt zur A31 stand. Dazu bockten die Unbekannten den Pkw auf. Die Tatzeit liegt zwischen 04.45 Uhr und 16.15 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus melden.

