Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnung ein - Bargeld und Schmuck entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (27.9.) stellte eine 77-jährige Vlothoerin um etwa 7.30 Uhr das Fehlen ihres Schmuckes fest. Die Frau hatte mehrere Schmuckstücke im Obergeschoss ihres Wohnhauses aufbewahrt, die nicht mehr am ursprünglichen Ablageort waren. Als die Vlothoerin daraufhin in weiteren Räumen nach dem Rechten sah, bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche eine dreistellige Summe Bargeld entwendet wurde. Die Frau verständigte die Polizei. Die Beamten stellten beim Eintreffen an dem Gebäude in der Salzuflener Straße fest, dass der oder die unbekannten Täter mutmaßlich über einen Balkon in das Obergeschoss gelangten. Dort stand am Wochenende das Fenster eine Zeit lang zum Lüften auf Kipp, sodass die Täter, sich so unbemerkt Zutritt zu dem Haus verschaffen konnten. Die Polizei bittet Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges im Bereich der Salzuflener Straße bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

