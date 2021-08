Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer ohne Führerschein im Drogenrausch

Hagenwerder (ots)

Der Fahrer eines Audi A4 geriet am Abend des 17. August in Hagenwerder nach seiner Einreise aus Polen in eine Kontrolle durch die Gemeinsame Einsatzgruppe Oberlausitz und hatte Einiges auf dem Kerbholz.

Um 22:10 Uhr stoppten die Beamten den Audi, wobei sofort der offene Tankdeckel mit herabhängendem Verschluss auffiel. Der Fahrer, ein 44-jähriger Deutscher, hatte laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert und besitzt keinen Führerschein. Eine Überprüfung, ob an den ersten beiden Tankstellen auf polnischer Seite ein Tankbetrug stattgefunden hatte, verlief negativ.

Der Mann, der bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen war, wurde an Beamte des Polizeireviers Görlitz übergeben. Hier erfolgt die Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell