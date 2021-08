Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Visum nach Paris

Bautzen (ots)

Nein, ganz so weit wollte am 16. August eine 35-jährige Frau aus der Ukraine nicht reisen, als sie von der Bundespolizei ohne Visum ertappt wurde. Sie saß aber in einem Fernreisebus von Warschau nach Paris und wollte in der Schweiz ihren Freund besuchen.

Um 22:40 Uhr geriet sie jedoch auf der BAB 4 bei Bautzen in eine Kontrolle und musste erst einmal mit zur Dienststelle. Die Frau besaß zwar einen gültigen Reisepass, hatte sich aber seit Anfang 2020 bereits in Polen aufgehalten und hätte für den längerfristigen Aufenthalt im Schengengebiet ein Visum gebraucht.

Aus dem Besuch ihres Freundes wird erst einmal nichts. Sie muss sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen dem unerlaubten Aufenthalt verantworten. Außerdem musste sie unverzüglich wieder ausreisen.

