Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrer muss vier Monate in Haft

Neugersdorf (ots)

Ein Mann war wegen Erschleichen von Leistungen von einem Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.800,00 Euro verurteilt worden. Der per Haftbefehl gesuchte 43-jährige Deutsche war am 17. August 2021 gegen 17:20 Uhr von Bundespolizisten beim Bahnhaltepunkt Neugersdorf kontrolliert worden. Da er den offenen Betrag aber nicht begleichen konnte, muss er nun eine 120-tägige Ersatzhaft in der JVA Görlitz absitzen. Der Mann wird außerdem von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Leistungserschleichung gesucht, hatte laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert und ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 0,98 Promille auf.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell