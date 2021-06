PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Korrektur zur Pressemeldung vom 02.06.2021

Limburg (ots)

Bei Fall Nummer 4 wurde ein falscher Ort angegeben. Das Stadthallenparkhaus befindet sich in Limburg und nicht in Staffel.

Der korrekte Text lautet:

4. Zeugenaufruf nach Böllerwurf,

Limburg, Stadthallenparkhaus, Sonntag, 16.05.2021, gegen 13:00 Uhr (wie)Am Sonntagmittag, dem 16.05.2021, wurde in Limburg ein Böller in das Stadthallenparkhaus geworfen und verletzte dort, durch den lauten Knall, eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Kurz nach dem Böllerwurf hat ein namentlich nicht bekannter Zeuge den Mitarbeitern des Ordnungsamtes den Täter gezeigt. Da die Einsatzkräfte danach mit den weiteren Maßnahmen vor Ort beschäftigt waren, hatte der Zeuge seinen Weg fortgesetzt, bevor er genauer befragt werden konnte. Die Polizei in Limburg bittet den Zeugen sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell