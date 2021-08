Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Heimlich über die Grenze

Zittau (ots)

Eigentlich wollte er nicht erwischt werden. Aber Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten in der Nacht zum 17. August 2021 in Zittau um 03:30 Uhr einen 28-jährigen Türken nachdem er zusammen mit einem Kumpel in einem Seat Ibiza aus Polen kommend in der Friedensstraße eingereist war. Er gab auch kurz Gas, wurde aber am Zittauer Ring von der Streife wieder eingeholt. Die Kontrolle ergab, dass der türkische Fahrer gar nicht hätte aus- und wieder einreisen dürfen. Er besitzt weder einen Reisepass noch einen Aufenthaltstitel. Lediglich eine Duldung aus einem abgeschlossenen Asylverfahren, die nicht zu Reisen berechtigt, hatte er dabei. Diese ist nun erloschen. Und so sieht sich der Mann mit einer Anzeige wegen unerlaubter Einreise konfrontiert und muss sich bei seiner Ausländerbehörde in Chemnitz melden. Was die beiden Männer so spät in der Nacht in Polen machten, wurde indes nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell