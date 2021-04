Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH) Region - Polizei überprüft Einhaltung der Vorschriften der Corona-Verordnung/ Mehrere Verstöße musste die Polizei am Dienstag in der Region ahnden.

Ulm (ots)

Die Fallzahlen der mit COVID-19 infizierten Personen steigen weiterhin an. Deshalb wurden die Vorschriften der Corona-Verordnung bereits verschärft. Regelmäßig führt das Polizeipräsidium Ulm Kontrollen durch und überprüft, ob sich die Menschen an diese Vorschriften halten. Insbesondere das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, die Pflicht zum Einhalten des Mindestabstandes aber auch die Einhaltung von Ausgangssperren haben die Beamten dabei im Blick.

Am Dienstag musste die Polizei mehrere Verstöße feststellen:

(BC) In Laupheim kontrollierte die Polizei gegen 0.15 Uhr einen Pkw auf dem Marktplatz. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die drei Insassen aus verschiedenen Haushalten stammen. Eine Maske trugen die Männer nicht. Weil sich ein 18-Jähriger wenig einsichtig zeigte, kommt auf ihn nun eine Anzeige zu.

Gegen 15 Uhr musste die Riedlinger Polizei vier Personen an einem Stehtisch auf dem Marktplatz feststellen. Trotz der belehrenden Gespräche zeigten sich die Männer und Frauen wenig einsichtig. Auf die 15 - 20-Jährigen kommen deshalb nun Anzeigen zu

In Eberhardzell überprüfte die Polizei gegen 21.15 Uhr ein Vereinsheim. Dort stellten die Beamten drei Personen fest, die ohne den erforderlichen Mindestabstand und Maske beieinander saßen. Die drei jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren zeigten sich einsichtig und verließen den Ort.

(HDH) In Heidenheim kontrollierte die Polizei gegen 23 Uhr ein Fahrzeug. Die Beamten stellten fest, dass beide Insassen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, obwohl sie aus zwei verschiedenen Haushalten stammen. Die 33 und 40 Jahre alten Männer zeigten sich einsichtig und setzten nach dem Gespräch mit der Polizei ihre Maske auf. Einen trifftigen Grund, nach 21 Uhr unterwegs zu sein, konnten die Männer vorweisen. Gegen Mitternacht kontrollierten die Beamten einen Autofahrer in der Wilhelm-Kentner-Straße. Weil der Autofahrer keinen trifftigen Grund vorweisen konnte, trotz bestehender Ausgangssperre unterwegs zu sein, erwartet ihn nun eine Anzeige.

(GP) In Göppingen stellte die Polizei gegen 22.15 Uhr mehrere Personen auf einem Feldweg in der Nähe der Wolfstraße fest. Zwei Personen flüchteten vor der Polizei. Die anderen vier stiegen in Autos. Auch dort trugen sie keine Maske, obwohl die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren aus verschiedenen Haushalten stammen. Auf sie kommen nun Anzeigen zu.

Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzen, daneben aber auch weiterhin auf Gespräch mit den Menschen, setzen. Zusammen mit ihren Partnern werde die Polizei ihren Teil dazu beitragen, für die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in der Region zu sorgen.

++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell