Polizei Wuppertal

POL-W: W Nächtlicher Unfall in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (06.07.2021, 00:50 Uhr) kam es auf der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal-Barmen zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem VW-Passat hinter der Kreuzung Loh in Richtung Elberfeld. Dort versuchte er den VW-Golf eines 22-Jährigen rechts zu überholen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem rechten Vorderrad gegen die Bordsteinkante. Dabei verlor das Fahrzeug das Rad sowie Teile der Achse. In der Folge rammte er den VW Golf und fuhr mit dem defekten Fahrzeug bis vor das Polizeipräsidium. Die Trümmerteile des Passats schlugen in das Heck eines geparkten Honda-Civics ein. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen und dem Fahrbahnbelag entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 28.000 Euro. Der Unfallfahrer musste im Präsidium eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Ermittlungsbeamten des Verkehrskommissariats. (sw)

