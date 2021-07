Polizei Wuppertal

POL-W: W - Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 05.07.2021, um 15:28 Uhr, kam es auf der Arnsbergstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Eine 55-jährige Barmerin fuhr mit ihrem Peugeot Partner die Arnsbergstraße in westlicher Richtung, als sie an der Einmündung einer verkehrsberuhigten Zone vorbei fuhr, die ebenfalls zur Arnsbergstraße gehört. Dort kollidierte sie mit einem Jungen (10), der mit seinem Tretroller unterwegs war. Der Junge wurde schwerverletzt durch die Rettungskräfte zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell