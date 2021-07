Polizei Wuppertal

POL-W: SG Garagenbrand in Solingen - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (02.07.2021, 16:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem Brand mehrerer Garagen. Polizeibeamte bemerkten eine Rauchentwicklung an der Potzhofer Straße. Das Feuer hatte seinen Ursprung in einem Garagenkomplex. An zwei Garagen sowie mehreren darin befindlichen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Zerstörungsgrad. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung hinsichtlich der Ursache und der Schadenshöhe aufgenommen. (sw)

