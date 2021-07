Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Remscheid - 2. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Wuppertal (ots)

Remscheid - Im Rahmen der Ermittlungen nach einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße am 03.07.2021 (siehe Pressemitteilung RS - Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4958888) wurde ein möglicherweise verletzter 34-jähriger Mann aus Remscheid gesucht (siehe Pressemitteilung RS - Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Remscheid - 1. Folgemeldung - Suche nach vermisstem Mann - Ursache der Verpuffung ermittelt - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4959056). Der Mann hat die Nacht leicht verletzt bei Familienangehörigen verbracht. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Mithilfe bei der Suche. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell