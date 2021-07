Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Remscheid - 1. Folgemeldung - Suche nach vermisstem Mann - Ursache der Verpuffung ermittelt

Wuppertal (ots)

Heute Nacht (03.07.2021), gegen 00:45 Uhr, kam es in der Nordstraße in Remscheid zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus. (Siehe dazu unsere Pressemeldung vom 03.07.2021, 06:20 Uhr, Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Remscheid)

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend nach dem Mann, der sich zum Zeitpunkt der Verpuffung zusammen mit dem 34-jährigen Wohnungsmieter und seiner 41-jährigen Bekannten in der Wohnung aufgehalten hat und vor Eintreffen der Rettungskräfte von der Örtlichkeit bereits entfernt hatte.

Der Mann könnte durch die Verpuffung schwere Verletzungen davongetragen haben. Er konnte trotz intensiver Suchmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden und gilt aus diesem Grund derzeit als vermisst.

Es handelt sich bei dem Mann um den 34 Jahre alten Tobias M. aus Remscheid. Er ist circa 178 cm groß, hat eine schlanke Gestalt, helle kurze Haare und ist Brillenträger. Zuletzt war er bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einer blauen Jeans und trug vermutlich ein helles Baseballcap. Er könnte dadurch auffallen, dass er bislang unbehandelte Verletzungen aufweist.

Tobias M. oder Zeugen, die ihn seit der vergangenen Nacht gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

Am heutigen Morgen (03.07.2021) konnte das Haus durch die ermittelnden Kriminalbeamten gemeinsam mit einem Sachverständigen für Explosionsursachen begutachtet werden. Demnach wird als Ursache für die Verpuffung von einem unsachgemäßen Gebrauch von Gaskartuschen ausgegangen. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11 dauern weiter an.

Das Haus ist weiterhin unbewohnbar. (sm)

