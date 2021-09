Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen beobachten Einbruch - Männer dringen in leerstehendes Hotel ein

Herford (ots)

(jd) Zwei 19 und 20 Jahre alte Zeugen beobachteten gestern (28.9.), um 19.15 Uhr, wie sich zwei Männer auffällig an der Fassade eines leerstehenden Hotels in der Löhrstraße verhielten: Die beiden bis dahin Unbekannten machten sich an der Fensterfront unmittelbar neben dem Haupteingang des Hotels zu schaffen und rissen gewaltsam eine Spanplatte von einem Fenster, sodass ein Loch entstand. Die Zeugen sahen dann, wie die beiden Männer durch das entstandene Loch ins Innere des Gebäudes kletterten und verständigten die Polizei. Nachdem die Beamten eintrafen und die beiden Personen aufforderten aus dem Gebäude zu kommen, folgte dieser Anweisung ein 43-jähriger Herforder unmittelbar und stellte sich der Polizei. Die zweite Person leistete der Aufforderung nicht Folge und versuchte, sich in dem Gebäude zu verstecken. Nach einer kurzen Durchsuchung des Objekts trafen die Beamten einen 26-Jährigen an. Der Mann zeigte sich uneinsichtig und verhielt sich den Beamten gegenüber verbal äußerst aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den 26-Jährigen ins Gewahrsam nach Herford. Der 43-Jährige wurde nach Aufnahme seiner Daten vor Ort entlassen. Beide Männer werden sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs verantworten müssen.

