Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 26.09.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden/Stadtbereich - Trunkenheitsfahrt mit Sachschaden: Am Samstag, dem 25.09.2021, wird durch Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugführer gemeldet, der an der Einmündung der Friedrichstraße in den Borsteler Weg mit seinem Fahrzeug mit einem Gartenzaun kollidiert war. Anschließend setzt der Fahrer des schwarzen Honda Civic seine Fahrt in Richtung Lindhooper Straße fort. Durch Zeugen wird seine Fahrweise als sehr unsicher beschrieben. Kurz darauf gehen weitere Anrufe bei der Polizei ein. Die Hinweisgeber berichten ebenfalls von dem schwarzen Kleinwagen, der auch hier wieder im Stadtbereich durch unsichere Fahrweise auffällt. Durch Beamte eines von der Polizei eingesetzten Zivilfahrzeuges kann der auffällig fahrende PKW auf der Thedinghauser Straße kurz vor der Weserüberführung angetroffen werden. Ein bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten: Zwei Personen werden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Osterholzer-Scharmbeck befährt die Heidkampstraße in Richtung Ortsmitte, als er aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr gerät und dort frontal mit dem Wagen einer ebenfalls ortsansässigen 54-jährigen Frau zusammenstößt. Beide Beteiligten werden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An den verunfallten Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell