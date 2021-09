Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 25.09.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden - Trunkenheit im Verkehr: Am Samstag kontrollieren Beamte der Polizei Verden gegen 03:00 Uhr in der Eitzer Straße den Fahrzeugführer eines Hyundai. Im Verlauf der Maßnahme ergeben sich Hinweise auf vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,75 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren eingeleitet. Führerschein und Fahrzeugschlüssel werden beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt.

Bereich Achim

Riede - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall: Am späten Freitagnachmittag kommt es auf der Bremer Straße in Riede zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher verletzt wird. Der 17-jährige Motorradfahrer übersieht, dass die vor ihm fahrende Fahrerin eines Seat nach rechts in die Straße An der Molkerei abbiegen will. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht er zunächst über den Geh- und Radweg aus, stößt dann dort aber mit dem abbiegenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer erleidet leichte Verletzungen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Lilienthal - Diebstahl von Felgen: Unbekannte Täter entwenden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße Stadskanaal in Lilienthal von einem Daimler-Benz AMG alle vier Felgen mitsamt Reifen. Für das Demontieren des Radsatzes hatten sie zuvor das Fahrzeug auf mehrere Kalksandsteine aufgebockt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell